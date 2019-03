Sminatori caduti, l’on. Occhionero interroga il ministro Trenta sui “faldoni”

Ai piedi della collina di San Giovannello insiste un monumento: piccolo, bianco, dalla forma ambigua. Circondato da verde, panchine, cestini, viene osservato con incredulità da passanti e automobilisti. Non è una chiocciola, internet e pc non c’entrano nulla: è il monumento del Tiro a segno nazionale, essendo Campobasso, città insignita della medaglia di bronzo dal ministro Lorenzin, dopo 71 anni di istruttoria. E sì perché il giugno 1946, causa un’esplosione, persero la vita 18 ragazzi e 27 ne rimasero gravemente feriti: tutti in fase di addestramento come bonificatori di campi minati, in quella che era la sede del tiro a segno. Tuttavia il capoluogo di regione rimase da quel dì, città di recupero, studio, analisi e tutela di quei giovani e delle loro famiglie, le quali insieme alle centinaia di corregionali, hanno mantenuto a costo di sacrifici, l’associazione bonificatori guidata dallo studioso locale Nicola Felice. “Eroi senza gloria che nel ruolo di civili, militari e militarizzati, si prodigarono durante e dopo il secondo conflitto mondiale nel debellare, con un oscuro lavoro, il mortale flagello delle mine sul territorio italiano”. Così ama definirli lo storico, centralinista di palazzo Magno, in queste ore contentissimo per la interrogazione parlamentare al ministro della Difesa, presentata dalla deputata molisana di Leu on. Giuseppina Occhionero. “Ancora oggi – si legge nell’atto parlamentare, – nonostante le pochissime pubblicazioni specializzate e l’impegno trentennale del Comitato per la Memoria della Bonifica dei campi Minati, associazione di promozione sociale, con sede in Campobasso, non si è riuscito a far aggiornare fogli e ruoli matricolari relativi ad alcuni caduti delle suddette Compagnie i quali, in alcuni casi, sono registrati nelle liste del Commissariato per le Onoranze ai Caduti in Guerra con dati errati o incompleti, mentre gli archivi contenenti le notizie relative sia ai civili che al territorio sminato pur essendo allocati presso, rispettivamente, il 6° Reparto. Premesso che il 7° Reparto Infrastrutture di Firenze, l’8° Reparto Infrastrutture di Roma e il 10° Reparto Infrastrutture di Napoli non sono mai stati versati ai competenti Archivi di Stato e gli stessi carteggi, pur rivestendo valenza storica, non vengono tenuti in buone condizioni di conservazione e subiscono, come nel caso di quello di Roma, trasferimenti che ne minano l’integrità; ciò contraddittoriamente a quanto avvenuto negli anni Novanta per l’archivio della Direzione Generale lavori, demanio, materiali, Genio, divisione II Genio Difesa il quale, anche se non ancora riordinato, è oggi in libera consultazione presso l’Archivio Centrale dello Stato; che il Comitato suddetto, nonostante svariate corrispondenze e colloqui avuti, in tempi vari, con diversi Enti militarie civili, non è riuscito a definire, a tutt’oggi, la collocazione dei faldoni contenenti le pratiche tecnico-amministrative dei reparti militari innanzi detti e, quindi, risulta impossibile avere riscontri di carattere storico e giuridico, la interrogo per sapere quali misure il Ministro interrogato intende attivare per la ricerca e il recupero del materiale documentario in premessa e se non ritiene necessario far applicare ad essi l’art. 41 del Codice dei beni culturali, dando le opportune disposizioni agli uffici competenti”.

Vincenzo Cimino