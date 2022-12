“Smidollati”, le inconcludenti posizioni di bandiera

di Sergio Genovese

Replico alla missiva trasmessa al giornale da M. Noemi d’Ancona. Parto dall’approccio della contestazione che onestamente non sono riuscito a comprendere allorquando si nutriva la speranza che almeno fossi un dottore per essere all’altezza di sentirmi così in alto per giudicare i giovani. Le mie lauree se questo può tranquillizzare la Signorina o Signora d’Ancona non c’entrano nulla salvo che l’autrice volesse dimostrare implicitamente di possederne una più importante, atteggiamento questo che si classificherebbe da solo. Poiché provocato voglio rivendicare, invece, di aver percorso 45 anni nel mondo della Scuola, ho svolto funzioni di volontario nelle carceri e nei centri di recupero per i tossicodipendenti e sono stato un allenatore/educatore sportivo. Questi sono i titoli che rivendico, il mio cospicuo conto in banca, non conosco quelli della Signorina o Signora d’Ancona. Entriamo nel merito. Se si fosse avuta la calma per riflettere sui pensieri da me espressi si sarebbe potuto intuire che il mio era un grido di dolore per incasellare un presente ed un futuro diverso per i nostri ragazzi. Ho valorizzato la iconografia del saper vivere all’incrocio dei venti che non mi è apparso un vaticinio da consegnare ad un bigottismo di maniera ma un auspicio per avere giovani meno deboli e più pronti a fronteggiare le imprevedibili circostanze della vita. Tra questa posizione intellettuale e l’urlo degli psicologi che hanno mitizzato le conseguenze della pandemia, c’è un mare di differenza. A mia figlia, a mia nipote e a tutti i miei studenti ho tentato di insegnare che bisogna sapersi adattare alla imponderabilità della vita, dunque in quel momento tutti, ripeto tutti, dovevano spingere su questo versante se davvero si privilegiava la cultura del trarre profitto anche da una circostanza imprevedibile. Se si continua a raccontare che il Covid ha lasciato tracce che vanno affrontate a livello terapeutico mi chiedo: “Così facendo rinforziamo la forza o la debolezza dei giovani?”. Questo non significa assolutamente che chi ha patologie non debba far ricorso allo psicologo. Avendo intercettato tali riflessioni le ritengo fuorvianti e condizionate dalla voglia di denigrare una persona che ha voluto lanciare una provocazione avendo conosciuto migliaia e migliaia di giovani. Ma alla Signorina o Signora d’Ancona vorrei chiedere di rispondere senza tergiversare con sterili posizioni di bandiera, se è ricco di midollo quel giovane che fa uso di droghe e di alcool, se hanno la schiena a piombo e non di piombo che è cosa diversa, quei ragazzi che invece di avere il fazzoletto in tasca hanno il coltello a serramanico, se sono da esaltare o da biasimare quei ragazzi che nei fine settimana saccheggiano le città lasciando immondizia e resti fisiologici. Alla Signorina o Signora d’Ancona chiedo, inoltre, se secondo lei sto parlando di una minoranza o di una maggioranza di giovani quando racconto che per le nostre generazioni da movida la felicità si raggiunge perdendo il controllo di se stessi. Tante altre domande vorrei porre almeno per capire se ritiene comprensibile che per una interrogazione finita male si debba andare dallo psicologo. Se questo scenario umanizza le sconfitte o se si idealizza solo ed esclusivamente la vittoria? Tutte le altre allocuzioni che mettevano in evidenza per i giovani un futuro nel Molise senza speranze e le responsabilità che hanno gli adulti vista la situazione descritta sono argomenti sempre trattati dal sottoscritto ma probabilmente non rammentati per lo spirito che si voleva imporre alla replica. Sui social mi dicono che si sono scatenati nani, nanetti e ballerine che per riempire il serbatoio del proprio egocentrismo becero, naturalmente, invece di confrontarsi con aneliti di civiltà mi hanno dato anche dell’ignorante stimolando due mie iniziative: la prima è quella di ricorrere alla querela e la seconda sarà una ricerca approfondita per conoscere se a Campobasso e dintorni ci siano iscritti all’Accademia della Crusca. Inoltre suggerisco a tutti di fare visita al blog del Prof. Crepet per conoscere le sue idee in proposito. Seguiamolo mentre parla di modelli educativi e della urgenza di modificarli, facciamoci spiegare cosa intende quando afferma che i giovani di oggi sono liquidi. Chiediamogli se parlare delle gravi dipendenze che coinvolgono ormai sei giovani su dieci significa fare ricorso alle formule qualunquistiche o raccontare una verità vera e dura. Forse è quello che ha infastidito gli eroi da tastiera che per riconoscersi una dimensione invece che confrontarsi utilizzando l’esperienza di campo e non la presunzione da pic nic, fanno sopravanzare l’impeto della demolizione anche se poi quando soffia il vento sono sempre al coperto.