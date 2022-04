Smettere di fumare con la e-cigarette: ecco cosa sapere

È davvero possibile smettere di fumare grazie alla sigaretta elettronica? Chiarimenti e dati reali

È davvero possibile smettere di fumare grazie alla Chi decide di smettere di fumare sa bene che per portare a termine il proprio obiettivo è necessario munirsi di tanta determinazione, costanza e impegno. Tuttavia, nonostante si impieghino tutte le proprie forze, può bastare una giornata più stressante del solito a mettere a repentaglio tutti gli sforzi fatti fino a quel momento.

Ciò che causa le maggiori difficoltà, infatti, è la dipendenza da nicotina, che si manifesta con delle vere e proprie crisi d’astinenza.

Per riuscire a superare la fase più critica senza eccessivi ‘traumi’, però, c’è chi decide di affidarsi ai migliori store specializzati nel settore del vaping (uno di questi è Terpy il nuovo shop di svapo online), trovando il giusto aiuto nell’utilizzo della sigaretta elettronica e dei liquidi svapo.

Di seguito vedremo in che modo la sigaretta elettronica può aiutare a smettere di fumare e cercheremo di capire se funziona davvero.

In che modo la e-cigarette può aiutare a smettere di fumare?

È probabile che tanti fumatori che hanno provato più e più volte a smettere di fumare senza successo abbiano pensato – almeno una volta – di provare a combattere il tabagismo con l’aiuto della sigaretta elettronica.

Questo dispositivo può davvero aiutare anche i fumatori più incalliti a smettere di fumare una volta per tutte? E se sì, in che modo?

Prima di tutto bisogna tenere conto che quando si combatte il vizio del fumo l’aspetto più difficile da superare è la dipendenza dalla nicotina. Se si smette di assumere questa sostanza in modo improvviso, infatti, si manifestano i sintomi tipici dell’astinenza, che possono essere più o meno intensi e che, nella maggior parte dei casi, portano gli ex-fumatori a non resistere e riaccendere la prima di tante altre sigarette.

Il passaggio alla e-cigarette offre il suo più grande contributo proprio durante questa fase, e il motivo è presto detto.

Con le e-cig è possibile svapare tanti liquidi differenti, pertanto se nel primo periodo se ne sceglie uno con una concentrazione di nicotina simile a quella che si assumeva con le sigarette classiche, non si avvertiranno i sintomi dell’astinenza.

Naturalmente, per liberarsi dalla dipendenza è importante diminuire gradualmente l’assunzione di questa sostanza fino ad eliminarla del tutto, e con i liquidi svapo è semplice.

La e-cig non obbliga a cambiare abitudini in modo brusco

Nel paragrafo precedente abbiamo chiarito che l’uso della sigaretta elettronica è in grado di ricoprire un ruolo determinante durante la prima fase di rinuncia alle ‘bionde’, in quanto grazie ai liquidi con nicotina limita l’insorgere degli effetti dell’astinenza.

Ma il potenziale della e-cigarette non si limita a questo.

Molti ex-fumatori, oltre alla dipendenza, devono far fronte alla difficoltà di eliminare tutta una serie di abitudini e gestualità che ormai facevano parte della propria quotidianità.

E non solo, per tanti anche il solo privarsi del gusto del tabacco risulta particolarmente complicato.

Tuttavia, con la sigaretta elettronica questi due ostacoli possono essere superati senza difficoltà.

Non sarà necessario rinunciare alle ‘pause sigaretta’ o al gesto di aspirare e sputare il fumo, perché la e-cigarette è il dispositivo che simula al meglio l’atto di fumare.

Per sopperire alla mancanza del gusto del tabacco, invece, ci sono i liquidi tabaccosi che al giorno d’oggi simulano alla perfezione il gusto delle sigarette analogiche più diffuse.

Passare allo svapo per smettere di fumare funziona davvero? Ecco cosa dice la scienza

Periodicamente, in tutto il mondo vengono svolti numerosi test che hanno lo scopo di misurare quanto l’uso della sigaretta elettronica sia in grado di aiutare i tabagisti a smettere di fumare.

In generale i risultati sono incoraggianti, anche se spesso si tende a rimarcare che ad avere un ruolo cruciale sia anche la determinazione di ogni individuo.

Negli ultimi anni, però, sono stati effettuati degli studi a lungo termine anche su persone che non avevano alcuna intenzione di smettere di fumare: questi hanno evidenziato che chi usava la sigaretta elettronica ogni giorno era più propenso a cambiare i propri piani.

In particolare, c’è una ricerca che in questo senso è risultata particolarmente eloquente pubblicata dal National Institute of Health.

Secondo quanto hanno riportato i ricercatori del NIDA e della FDA, è stato esaminato un campione di 1.600 adulti che fumavano quotidianamente sigarette, che non stavano cercando di smettere di fumare e che non erano soliti svapare.

Tra coloro che si sono resi disponibili a utilizzare la e-cigarette ogni giorno, circa il 6% ha smesso di fumare del tutto, mentre il 4,5% è arrivato a fumare meno di una sigaretta al giorno.

Da questo si può evincere che la sigaretta elettronica potrebbe aiutare anche i tabagisti più incalliti ad abbandonare definitivamente il fumo.

In conclusione

In questo articolo abbiamo chiarito quanto la decisione di smettere di fumare sia importante per il benessere del proprio organismo e quanto questo obiettivo, a causa della dipendenza da nicotina e da tanti altri fattori, sia altrettanto difficile da portare a termine.

L’uso responsabile della sigaretta elettronica e dei liquidi tabaccosi con nicotina, evitando lo shock dell’astinenza e facendo sentire il meno possibile la mancanza delle bionde, può aiutare anche i fumatori più accaniti a dire addio al tabacco una volta per tutte.