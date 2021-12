“Smartphone d’Oro”. Premiata la scuola di Campodipietra (foto)

Il 2 dicembre scorso l’Istituto Comprensivo Madre Teresa di Calcutta di Campodipietra è stato premiato con il premio SMARTPHONE D’ORO per la sezione tematica Istruzione e Ricerca

L’Istituto Comprensivo ha realizzato un video riassuntivo di tutte le iniziative informatiche, digitali e di comunicazione sui social prodotti dagli alunni e docenti che permettono di avere una didattica più inclusiva e coinvolgente, che unisce le diverse realtà presenti in un istituto dislocato su cinque Comuni.

Lo Smartphone d’Oro e i premi tematici sono stati, infatti, consegnati oggi al Salone del Commendatore del Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia della ASL Roma 1 con un evento in presenza e in diretta sui canali social dell’associazione (Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch).

Lo Smartphone d’Oro nasce per dare un riconoscimento annuale alle migliori esperienze pubbliche di comunicazione, informazione, servizi ai cittadini attraverso le piattaforme e gli strumenti web, social, chat, intelligenza artificiale. Il vincitore dello Smartphone d’Oro e quelli dei premi speciali e tematici sono stabiliti alla fine di un percorso che passa dall’esame e dal voto di una giuria scientifica di esperti, come noti giornalisti quali Francesco Giorgino, Gianluca Semprini e tanti altri, di una giuria popolare e, infine, di quello dei soci dell’Associazione PA Social.

La manifestazione si tiene ogni anno con un Albo d’Oro dedicato. Hanno ritirato il premio, in rappresentanza dell’Istituto e del Dirigente Scolastico dott.ssa Gabriella Giacon, il II Collaboratore del Dirigente la docente Anna Maria Piacquadio e il prof. Marco Amorosa animatore digitale nonché creatore dello spot realizzato per il concorso premiati dal Presidente della Giuria Scientifica il dott. Alessandro Cederle.