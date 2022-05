Smarter Italy: Pubblicato il primo bando sulla Smart Mobility

l programma di appalti innovativi che riguarda anche il Comune di Campobasso entra nel vivo con la prima gara d’appalto per ideare e sviluppare soluzioni in grado di favorire la mobilità urbana

È stato Pubblicato il primo bando dedicato alla Smart Mobility, nell’ambito di Smarter Italy, il programma di appalti innovativi per il quale è stato prescelto anche il Comune di Campobasso e che, con una dotazione di oltre 90 milioni di euro, punta a migliorare la qualità della vita dei cittadini e l’efficienza dei servizi pubblici, attraverso le tecnologie emergenti e stimolando l’innovazione di mercato.

Trovare soluzioni intelligenti in tema di mobilità e logistica per migliorare la vivibilità delle città italiane. È questo l’obiettivo della prima sfida – dal titolo “Soluzioni innovative per il supporto alle decisioni con funzioni predittivo/adattative per la Smart Mobility” – che prevede un appalto del valore di 7 milioni di euro. Gli operatori di mercato dovranno essere in grado di ideare e sviluppare soluzioni originali relative a piattaforme di Smart Mobility offrendo:

– strumenti di simulazione di supporto alla pianificazione di interventi sulla mobilità urbana e alla programmazione del trasporto pubblico integrato;

– funzionalità di monitoraggio, proattive e predittive di tipo near-real-time, per l’ottimizzazione dinamica del traffico veicolare e di elementi infrastrutturali ad esso collegati.Le soluzioni tecnologiche ideate e sviluppate punteranno a risolvere problemi concreti di mobilità cittadina e a supportare i decisori politici. Il Comune di Campobasso è tra le 11 città e i 12 piccoli centri definiti “borghi del futuro”, scelte per sle sperimentazioni che e potranno essere poi scalabili su tutto il territorio nazionale. Smarter Italy è finanziato e promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Università e della Ricerca e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, con AgID quale soggetto attuatore. Il programma toccherà quattro ambiti fondamentali per i territori, ovvero mobilità, ambiente, benessere della persona, turismo e beni culturali. Tutti i bandi di domanda pubblica intelligente saranno pubblicati su appaltinnovativi.gov.it, la piattaforma per il “procurement d’innovazione” realizzata da AgID.