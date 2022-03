Smart working, sostegno e incentivi per le imprese nella proposta di legge Fanelli (Pd)

L’atto passa ora in Commissione per il parere di competenza e poi arriverà all’esame del Consiglio regionale

“Misure di sostegno e incentivi alle imprese che attivano il lavoro agile o smart working della Regione Molise”, è il titolo della proposta di legge regionale di iniziativa della capogruppo del Pd, Micaela Fanelli. Il testo prevede che la Regione promuova e sostenga lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione del lavoro agile o smart working quale modalità di esecuzione del rapporto subordinato e/o parasubordinato funzionale alla riduzione dello spopolamento e incentivazione al ripopolamento delle diverse aree del Molise.

La Regione, dunque, si evidenzia nell’articolato, concorre a sostenere e sviluppare il lavoro agile attraverso: l’aiuto per il lavoratore in smart working per imprese del Centro-Nord, cioè che ricadono nelle categorie “regioni in transizione” e “regioni più sviluppate” della Programmazione UE 2021-27; l’aiuto ammonta ad un massimale che verrà definito con specifico atto di giunta in modo proporzionato agli sgravi per i lavoratori in area svantaggiata o obiettivo 1; l’aiuto per il lavoratore in smart working per imprese del Sud, cioè che ricadono nella categoria “regioni meno sviluppate” della Programmazione UE 2021-27; l’aiuto ammonta ad un massimo di 1/3 del contributo per ogni lavoratore ed è conferibile a tutte le imprese; il sostegno a investimenti, acquisto di hardware e software e personalizzazione di applicazioni e integrazione con altri sistemi informativi aziendali, attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali necessari per l’esercizio dell’attività in smart working; il finanziamento di un Piano regionale per la promozione dello smart working che definisca gli indirizzi specifici, le azioni, le dotazioni e gli interventi sperimentali. Viene quindi istituito il Fondo regionale per sostenere e potenziare la stipula di contratti di lavoro di questo tipo.

Infine, ai soggetti beneficiari dell’agevolazione, in possesso dei requisiti richiesti è prevista la concessione di un voucher aziendale, a fondo perduto, per la realizzazione di determinati servizi, acquisto di strumenti tecnologici e formazione e le attività in smart working. La proposta di legge passa ora alla Commissione permanente competente che, dopo l’istruttoria e l’espressione del parere di competenza, la invierà all’esame definitivo del Consiglio regionale.