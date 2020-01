Una Smart ha preso fuoco per autocombustione a Venafro nei pressi dell’Istituto Don Giulio Testa. È stato lo stesso proprietario che accortosi delle fiamme che fuoriuscivano dal motore, si è messo in salvo ed ha chiamato i Vigili del Fuoco che hanno bloccato il traffico e spento le fiamme. Auto distrutta, nessun fanno a cose o persone, solo spavento per i passanti.