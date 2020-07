Smarrito borsello di cuoio nero con effetti personali. Ricompensa a chi lo ritrova

E’ stato smarrito questo pomeriggio (10 luglio) a Campobasso un borsello di cuoio colore nero contenente effetti e documenti personali. Presumibilmente è stato smarrito nella zona fra via Piave, via Sturzo, via Ciccaglione, via Berlinguer, via XXIV Maggio e inizio della contrada Colle dell’Orso. Il proprietario è disposto a RICOMPENSARE chi può averlo ritrovato o dare notizie utili al ritrovamento. In quel caso è possibile contattarlo al numero di telefono: 3357077903