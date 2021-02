Una bellissima cagnetta, come da foto, da qualche giorno ha fatto perdere le proprie tracce, lasciando nel disorientamento più assoluto quanti aspettano che ritorni. Aiutiamo perciò a far sì che venga rintracciata e che i suoi possessori possano riabbracciarla ed accudirla. A coloro che si adopereranno in tal senso è garantita cospicua ricompensa.