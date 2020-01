Smantellata l’isola ecologica in via Saverio Cannarsa

Una volta finiti i lavori l’isola ecologica tornerà ad essere operativa

REDAZIONE TERMOLI

Operai a lavori questa mattina, 27 gennaio, in via Saverio. Cannarsa a Termoli. L’isola ecologica che sorgeva all’inizio della strada è stata smantellata poiché l’acqua piovana si infiltrava all’interno della stessa finendo nei locali sottostanti. Gli operai, dunque, sono a lavoro per riposizionare la guaina e il manto stradale. Alla fine dei lavori l’isola verrà riposizionata dov’era, al servizio dei cittadini.