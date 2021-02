Smaltimento materiale ingombrante, a Pescolanciano un servizio rapido ed eccellente

Con una semplice chiamata e senza alcuno sforzo è possibile conferire i rifiuti ingombranti direttamente dalla propria abitazione. Questa la lodevole iniziativa messa in campo dal Comune di Pescolanciano per dare la possibilità a tutta la popolazione di smaltire facilmente tutto ciò che non può essere inserito nel servizio giornaliero di raccolta differenziata “porta a porta”. Al bisogno, gli operai comunali incaricati a questa particolare prestazione, si recheranno presso il luogo indicato e con un furgoncino messo a loro disposizione preleveranno tutto il materiale che necessita di essere smaltito in maniera extra ordinaria. Il “Servizio smaltimento materiale ingombrante”, attivo già da qualche tempo, oltre ad agevolare i cittadini, è un aiuto concreto per evitare la nascita di discariche abusive lungo le strade e nelle campagne circostanti. Un plauso al sindaco Manolo Sacco e agli addetti al prelievo e allo smaltimento, con l’auspicio che questa iniziativa sia d’esempio anche per altri Comuni.