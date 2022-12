“SmallTalk”, cultura in movimento: il Molise si racconta attraverso i suoi borghi

Presentato a Campobasso la nuova stagione del format ideato da Charles Papa e prodotto dall’Associazione Calliope, con la collaborazione di Big Box Edizioni e Jackie Brown Events. Ospiti special David Kirk Traylor (in arte Mr. Zed), Gabriele Antinolfi, direttore Cineteca Nazionale al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma oltre ad alcuni sindaci e amministratori locali

Tutto pronto per la nuova stagione di “SmallTalk”, il format ideato da Charles Papa e prodotto dall’Associazione Calliope, con la collaborazione di Big Box Edizioni e Jackie Brown Events. Oggi, giovedì 1° dicembre, al cinema Maestoso di Campobasso si sono alzati ufficialmente i veli sulle nuove puntate della “cultura in movimento”, contenitore video fatto di djset, danza, dialoghi e piccoli unplugged dal mondo dell’arte tutta per raccontare il Molise e i suoi borghi. Presenti quasi tutti i componenti dello staff con gli ospiti speciali quali David Kirk Traylor in arte Mr. Zed (l’uomo robot di “Pronto, Raffaella”, condotto da Raffaella Carrà), il presidente del Coni Molise, Vincenzo D’Angelo, il Direttore Cineteca Nazionale al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, Gabriele Antinolfi oltre a sindaci e amministratori locali dei Comuni di Sepino, Trivento e Macchia d’Isernia che, durante l’ultima parte dell’estate scorsa, hanno ospitato tutti i component di “SmallTalk”.

Il set della trasmissione è composto da tre salotti: letterario, musicale e dei djset con i temi attinenti a cinema, teatro, fumetti, sport, narrativa, live e djing. In sintesi, la promozione del territorio, la valorizzazione di borghi e paesi del Molise e di eccellenze artistiche e culturali con la mission di coniugare storia e tradizioni. Da qui, si realizza una puntata di “SmallTalk” della durata di 40 minuti e la cartolina, un video promozionale di tre minuti del luogo che ospita il progetto ad uso esclusivo dell’amministrazione locale.