Small Talk – Cultura in Movimento approda a Pietrabbondante: tra gli ospiti l’attore e regista Giulio Base

La puntata numero 7 di Small Talk è stata realizzata a Pietrabbondante in provincia di Isernia. Gli ospiti di questa puntata sono l’attore e regista Giulio Base, il musicista Luca Santaniello, il pilota Fabio Emanuele e l’attore Diego Florio (Dj Set di Dj Padh Daniele Pascale, coreografie di Alisia Ialicicco e Sara Ferrigno di ANAM Compagnia di Danza. Hanno suonato dal vivo Lvca Dimvzio, Paolo Castellitto, Cristiano Peschi e Cocò Tacabanda). Un ringraziamento speciale alla Pro Loco di Pietrabbondante, l’Amministrazione Comunale, ai suoi dipendenti e al Sindaco Antonio Di Pasquo. ‘Small Talk’ è un format originale d’intrattenimento, un contenitore video con Djset, danza, unplugged e interviste rivolte al mondo dell’Arte al fine di promuovere il territorio e valorizzare i borghi e i paesi del Molise. Un progetto realizzato con il sostegno di ‘Turismo è Cultura’ – Patto per lo Sviluppo della Regione Molise, a cura dell’Associazione Culturale Calliope in collaborazione con Big Box edizioni, Soultronik e Jackie Brown Events (Main Sponsor Dimensione Srl – Internet Fibra e FWA).