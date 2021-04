‘Small Talk’, all’ultima puntata: ospite d’eccezione il regista Giulio Base

Sabato 10 aprile 2021 verrà realizzata l’ultima delle 7 puntate di ‘Small Talk’ a Pietrabbondante (IS), la troupe sarà a lavoro dalle ore 06.30 alle ore 16:00.

La puntata avrà come ospite d’eccezione il famoso regista, attore e produttore cinematografico Giulio Base, originario di Mirabello Sannitico, molto legato alla nostra terra.

Il suo esordio avviene come attore di teatro, con la regia di Vittorio Gassman, nei ‘Misteri di San Pietroburgo’. Attore in numerosi film tra cui ‘Il portaborse’ di Nanni Moretti, ‘Caro diario’ di Nanni Moretti , ‘Lovest’ con Alessandro Gassman e Gianmarco Tognazzi, ‘La lingua del Santo’ di Carlo Mazzacurati e molti altri.

Vincitore di numerosi premi Internazionali come regista tra cui ‘Crack’ del 1991 con Gianmarco Tognazzi, ‘Poliziotti’ del 1995 con Michele Placido, Kim Rossi Stuart e Claudio Amendola, ‘Lest’ del 1996 con Gianmarco Tognazzi e ‘La bomba’ del 1999 con Vittorio Gassman, Alessandro Gassman, Rocco Papaleo ed Enrico Brignano.

Seguite i canali social Facebook, Instagram e YouTube di ‘Small Talk’ per conoscere la data della messa in onda della nuova puntata e per vedere le puntate già realizzate nei Comuni di Petrella Tifernina, Ripalimosani, Jelsi, Tufara, Pescolanciano e Castel San Vincenzo.

‘Small Talk’ è un format originale d’intrattenimento, un contenitore video con Djset, danza, unplugged e interviste rivolte al mondo dell’Arte al fine di promuovere il territorio e valorizzare i borghi e i paesi del Molise.

‘Small Talk’ cultura in movimento a cura dell’Associazione Culturale Calliope in collaborazione con Big Box Edizioni e Jackie Brown Events.

Progetto realizzato con il sostegno di ‘Turismo è Cultura’ – Patto per lo Sviluppo della Regione Molise. Main Sponsor Dimensione Srl