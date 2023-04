Sma, il tifo per la solidarietà ha un’unica bandiera, devoluto incasso lotteria di beneficenza a ‘Progetto Noemi’

Bella iniziativa della sezione molisana di Castel del Giudice del Milan Club che ha donato circa 400 euro all’associazione che sostiene la ricerca sull’atrofia muscolare spinale e su altre malattie pediatriche rare

Lodevole iniziativa del Milan Club – Castel del Giudice, che dopo raccolto 400 euro, ricavati dalla lotteria di beneficenza promossa a ridosso delle festività pasquali, ha devoluto interamente il ricavato all’associazione ‘Progetto Noemi’, che si occupa di sensibilizzare le ASL, gli operatori sanitari, le Istituzioni e l’opinione pubblica in merito alla conoscenza della SMA (atrofia muscolare spinale) e delle disabilità gravissime pediatriche, sostenendo la ricerca scientifica e portando al centro dell’agenda sociale ed istituzionale la tematica del sostegno dei piccoli pazienti con patologie gravi, oltre che dei caregiver e familiari che se ne prendono cura (www.progettonoemi.com).

Ottima la risposta di soci, tifosi, ma anche di cittadini che sono affezionati ad altri colori o non amano il calcio, perché la solidarietà ha un’unica bandiera.

“Nel nostro piccolo abbiamo cercato come sempre di dare un piccolo contributo per affiancarci a una causa più grande di noi“, commentano sulla pagina Facebook i referenti del locale Milan Club. “La solidarietà e la beneficenza sono un dovere e anche un piccolo contributo è un segnale di nobiltà d’animo. Ringraziamo l’associazione “Progetto Noemi” per il loro lavoro quotidiano e per tutto quello che stanno facendo e che faranno in futuro“.