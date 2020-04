Slegateli e conduceteli a me

Domenica delle palme (A)

Commento a Matteo 21,1-11

Tradizionalmente, almeno dalle nostre parti, la Domenica delle palme è il giorno in cui, attraverso lo scambio di ramoscelli d’ulivo, ci si augura la pace. Un uso più che mai opportuno, visto l’approssimarsi della più importante celebrazione dell’anno: il Triduo Pasquale. Gesù infatti raccomanda caldamente di presentarsi all’altare riconciliati (cfr. Mt 5,23), se ciò è valido nell’ordinario, figurarsi nella liturgia più solenne. Tuttavia il brano che si riferisce all’ingresso “trionfale” di Gesù a Gerusalemme, ha tutt’altro significato. Il motivo per cui il popolo agita le palme è il legame che questa pianta ha con il popolo di Israele, soprattutto al “Sukkoth” o festa delle capanne (cfr. Levitico, 23, 41-43), che, oltre al raccolto, ricordava le origini nomadi di questo popolo (costruiva capanne con rami di palma), ma anche l’attesa del messia. Anche se questa solenne ricorrenza prevedeva un pellegrinaggio, le motivazioni che portarono Gesù e suoi discepoli al tempio erano ben altre. Ciò appare evidente se si considerano attentamente i versetti successivi, che rivelano come quella processione, diretta al grande Tempio, culminerà con la celebre cacciata dei venditori (Mt 21,12-16). Da quel momento in poi lo scontro di Gesù con le istituzioni religiose diventerà palese, ciò farà diventare inevitabile la sua condanna.

+Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un’asina, legata, e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito”».+

“Lo scettro non sarà rimosso da Giuda,

né sarà allontanato il bastone del comando dai suoi piedi,

finché venga colui al quale esso appartiene

e a cui ubbidiranno i popoli.

Egli lega il suo asinello alla vite

e il puledro della sua asina alla vite migliore;

lava la sua veste col vino “(Gn 49, 10-11)

Cito il brano della Genesi per far capire ai lettori come da pochi versetti possa dipanarsi una rete di riferimenti biblici dal complesso significato: storia, profezie, attese e rivelazioni. Approssimarsi a Gerusalemme, inoltre, indica l’essere giunti alla fine di un percorso formativo attraverso il quale Gesù ha condotto i suoi discepoli e che sarebbe culminato con la grande prova. Essa, come sappiamo, non avrebbe riguardato solo il Cristo, ma l’intera sua sequela. Prima della tappa finale Egli giunge a Betfage: il nome di questo villaggio vuol dire “casa dei fichi”. biblicamente il fico, specie nel nuovo testamento, rappresenta il popolo di Israele. Andare a Bètfage potrebbe voler rappresentare, simbolicamente, visitare il popolo d’Israele per raccoglierne i frutti. A questo proposito è importante considerare i versetti 18-19, ovvero quelli che descrivono il fico sterile. Quell’albero, da cui Gesù vorrebbe sfamarsi, non produce frutti, c’è dunque bisogno di un cambiamento radicale. Per questo il Maestro comanda di sciogliere i due asini dal “villaggio di fronte”, un altro luogo rispetto alla “casa dei fichi”, Bètfage.

Le origini del popolo cristiano sono tutt’altro che DOC. Si parla di peccatori convertiti, galilei, samaritani, idolatri. La scelta degli asini (madre e figlio) rappresenta l’umiltà di chi dovrà portare Gesù e il suo messaggio al mondo, una caratteristica che resterà sempre, anche nel futuro (rappresentato dal puledro). Il Signore ha bisogno di tali annunciatori. Essi però vanno “slegati”, come le cavalcature di cui si parla, in quanto, appartengono a Dio e nessun altro può considerarsene padrone; concetto valido per gli animali, figurarsi per gli esseri umani. Chi dovrà servire Gesù deve essere libero da ogni sudditanza inopportuna, indotta o volontariamente scelta; compito della comunità cristiana sarà proprio di attivarsi concretamente per questa liberazione.

+Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Dite alla figlia di Sion: “Ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un’asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma”».+

Il Passo a cui allude Matteo è Zaccaria 9,9. Descrive un Messia che deluderebbe chiunque si aspettasse un glorioso condottiero:

Esulta grandemente figlia di Sion,

giubila, figlia di Gerusalemme!

Ecco, a te viene il tuo re.

Egli è giusto e vittorioso,

umile, cavalca un asino,

un puledro figlio d’asina.

Farà sparire i carri da Efraim

e i cavalli da Gerusalemme,

l’arco di guerra sarà spezzato,

annunzierà la pace alle genti,

il suo dominio sarà da mare a mare

e dal fiume ai confini della terra.

Il Re che arriva è “mite”, disprezza la violenza e la ricchezza, si spoglia dai segni del potere per rivestirsi di quelli del servizio. Viene da un popolo di schiavi (figlio di una bestia soma, svuotando così di ogni senso il concetto di “nobiltà acquisita”. Non si oppone agli invasori, si rivolge ad essi amorevolmente, perdona chi sbaglia, si circonda di gente umile e spesso anche emarginata, ciò nonostante, egli affascina uomini ricchi e potenti. Lo vorrà “la figlia di Sion”? Lo accoglierà come suo sposo? Gli obbedirà? Gli sarà fedele?

+I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù: condussero l’asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere.+

Il mantello simboleggiava l’insieme delle proprie risorse, umane, materiali e spirituali. L’atto di stenderli ed offrirli voleva simbolicamente intendere che si era disposti a mettere tutto a disposizione del proprio Signore. Egli vi si siede sopra: Dio agisce nella storia attraverso la nostra disponibilità e obbedienza ai suoi decreti di amore.

+La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada.

La folla è sempre mutevole e ambigua, le sue reazioni sono spesso estreme quanto contraddittorie. In questo passo accoglie e ed esalta Gesù, qualche capitolo più avanti implorerà gridando di crocifiggerlo. Gli uomini e le donne che hanno paura di ascoltare il proprio cuore e la propria coscienza si nascondono nella folla pensando di cavarsela e così tutelare se stessi e i propri affari, ma chi li difenderà dalla mediocrità che essi stessi incoraggiano e promuovono? Oggi come allora il populismo dilaga proprio per questo meccanismo, che i potere conosce benissimo e sfrutta a suo vantaggio. Il mondo non sarà mai un posto migliore se continueremo ad essere folla e non invece popolo

+La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva, gridava: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!».+

Lo sappiamo benissimo: pochi saranno quelli che resteranno fedeli a questi proclami, impegnandosi così di trasformare in vita ciò che professano. “Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli (Mt 7, 11)”. Parole dure quanto la verità, perchè sono della stessa sostanza. Nel mondo si calcolano circa due miliardi e mezzo di cristiani. Constatare questo fa chiedere: perchè il mondo non è un paradiso? Temo di conoscere la risposta: siamo una sposa infedele, non amiamo come egli ci chiede di amare, non serviamo come egli ci chiede di servire, abbiamo tutti bisogno di convertirci. Sarebbe bello se in questa Domenica delle palme ci compromettesimo con la nostra professione di fede, decidendo di seguire il nostro Re anche quando vorrebbe condurci su strade scomode e senza gloria, strade che fanno paura perchè ci tengono lontani dalla rassicurante protezione della folla.

Felice domenica delle palme!

Fra Umberto Panipucci