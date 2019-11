Slalom tra le mucche per un’ambulanza

Il curioso episodio, senza conseguenze, nei pressi di Filignano dove una mandria di bovini ha occupato la carreggiata

ISERNIA. Dura la vita dei volontari, soprattutto in Molise dove si è costretti a fare i conti con degli inconvenienti spesso sconosciuti in altre parti d’Italia. Colpa soprattutto delle condizioni delle strade, vere e proprie mulattiere. Mai termine fu più appropriato, perché in questo caso le buche sull’asfalto c’entrano poco. Alcuni volontari della Croce Rossa di Isernia che viaggiavano in direzione Filignano a bordo di un’ambulanza, con cui stavano riportando a casa un’anziana appena sottoposta a un trattamento sanitario, si sono imbattuti in una mandria di mucche che hanno letteralmente occupato la carreggiata. Lentamente i bovini hanno superato il mezzo di soccorso che, poco dopo, ha avuto strada libera. Un episodio curioso e senza conseguenza ma che è la testimonianza di come questi volontari, che gratuitamente si mettono a servizio della comunità, devono affrontare quotidianamente numerosi problemi e rischi. Mucche comprese!