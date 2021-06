Slalom San Nicola, fervono i preparativi in vista della gara

In attesa di conoscere l’elenco completo dei piloti iscritti al 5^Slalom di San Nicola Memorial Gianmarco Di Vico questa mattina presso la sala conferenze di Sport e Salute a Campobasso si è svolta la conferenza stampa di presentazione della manifestazione. Lo Slalom di San Nicola – Memorial Gianmarco Di Vico è un ottimo strumento di promozione sportiva e marketing territoriale. Sabato prossimo la gara verrà raccontata Live sulla pagina Facebook “Matti per le Corse”. La manifestazione, sarà valida per il secondo anno consecutivo per la Coppa ACI Sport 3° zona e da quest’anno per il Trofeo Sud e richiamare a San Giuliano del Sannio non solo i piloti molisani ma anche driver provenienti dalle regioni limitrofe. Intanto lo staff della Asd Tecno Motor Racing Team e dell’Asd Tecno Motor Ufficiali di gara La Casta sono a lavoro lungo le curve di San Giuliano del Sannio per preparare il circuito. Il programma prevede sabato prossimo la consegna degli accrediti, domenica alle ore 10.00 la ricognizione ufficiale, la corsa inizierà alle ore 12:00 con la prima delle tre manche previste . La cerimonia di premiazione è prevista nel pomeriggio, all’aperto rispettando le direttive in merito di sicurezza sanitaria.