Slalom Rocca Novara, Emanuele chiude terzo e resta in vetta al Tricolore

Chiude al terzo posto lo slalom Rocca Novara di Sicilia Fabio Emanuele che resta comunque in testa alla classifica tricolore seguito da Venanzio. Una gara, quella in terra isolana nella quale il nostro driver ha dovuto fare i conti con il tanto grip dell’asfalto che ha creato difficoltà di gestione della sua Osella Pa 9/90. Una gara nuova per Emanuele che ha comunque saputo fare di necessità virtù ed è riuscito con il cuore e con la testa a salire sul terzo gradino del podio. “Nella prima manche siamo partiti con i consueti settaggi – afferma di ritorno dall’isola Emanuele – e strada facendo, avendo riscontrato delle difficoltà di gestione relative al grip abbiamo cercato di alleggerire la vettura. Alla fine è arrivato il terzo posto e va bene così. Era importante portare a casa dei punti in prospettiva campionato e ci siamo riusciti.