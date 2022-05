Slalom “Memorial Battistini”: 4° posto di classe N1600 e 6° di gruppo per Petrone

Il pilota molisano, su Peugeot 106 Rally del team Resincar Sport di Addolorato Giancola, al rientro dopo quasi 7 mesi in uno Slalom ha mostrato un buon feeling con la vettura e ha migliorato dopo ogni prova

Ha chiuso al 4° posto di classe N1600 e al 6° posto di gruppo il 29esimo Slalom “Città di Campobasso – memorial Battistini” il pilota molisano, Gianluigi Petrone, su Peugeot 106 rally del team Resincar Sport di Addolorato Giancola. Petrone si è detto “molto soddisfatto del risultato ottenuto in una gara di Campionato Italiano. Nonostante i quasi 7 mesi di stop dagli slalom – ha osservato – ho ripreso subito un buon feeling con la macchina migliorando prova dopo prova con tempi molto buoni. Voglio ringraziare tutti gli sponsor che mi sostengono in questo 2022 e anche Addolorato Giancola per avermi messo a disposizione sempre una vettura competitiva e al top. Un grazie anche a tutte le persone – ha concluso Petrone – che mi hanno seguito sia sul percorso di gara che anche da lontano”.