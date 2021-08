Slalom dei Saraceni, il vinchiaturese Gianluigi Petrone primo classificato nella Classe N1600 (LE FOTO)

Per il molisano gradino più alto del podio anche in G.N.

Risultato da incorniciare per il vinchiaturese Gianluigi Petrone allo Slalom dei Saraceni (Cercemaggiore) : il giovane molisano primo classificato nella Classe N1600 e primo classificato di G.N.. «Il percorso è molto bello – ha detto Petrone – Ringrazio il mio team Resincarsport di Addolorato Giancola per la vettura al top. Ringrazio anche tuti gli sponsor che continuano a sostenermi. Sono davvero soddisfatto – continua – per i risultati ottenuti dall’inizio dell’anno. Adesso – ha concluso – occhi puntati sul Rally del Molise in programma il 27 e il 28 agosto».