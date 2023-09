Slalom Città di Monte Sant’Angelo, podio per il molisano Catano

Il pilota campobassano a bordo di una Suzuki Ayabusa Elegant silhouette si è piazzato al secondo posto nella gara disputata domenica in Puglia

Torna a casa lo scettro dello slalom Città di Monte Sant’Angelo. A conquistare la terza edizione della gara pugliese, valida quest’anno per il Trofeo Zona Centro ACI Sport, è stato domenica 10 settembre il lucerino Domenico Palumbo, al volante di una Radical SR4. Il driver della scuderia Venanzio, lo scorso anno secondo assoluto alle spalle del pluricampione italiano Fabio Emanuele, ha fermato il cronometro al tempo di 3’1”56, miglior prestazione in seconda manche, aggiudicandosi la bella sfida sui tornanti pugliesi delle celebre Macchia Monte Sant’Angelo in versione slalom. Ad appena sei centesimi di distacco, frutto della sola gara 1 da lui disputata, il molisano e compagno di squadra Donato Catano, a bordo di una Suzuki Ayabusa Elegant silhouette ha guadagnato il secondo gradino del podio, davanti a Giuseppe Palumbo, driver lucerino padre del vincitore, con la sua Chiavenuto Suzuki per la scuderia Vesuvio. Come sempre, tra i protagonisti della scena slalomistici c’è un posto di rilievo per gli spettacolari kart cross. Al quarto e quinto posto, degni di una brillante prestazione all’esordio sugli spettacolari Yacar Cross Suzuki del team Ciracì, si sono imposti il padrone di casa Pietro Azzarone, vice presidente della scuderia organizzatrice Gargano Racing Team, e il compagno di scuderia Libero Masulli. Sesta posizione per Andrea Vassalotti, su Fiat 126 Suzuki davanti al terzo vst in gara di Matteo Bove. Completano la top ten Francesco Troiano, su Skoda Fabia R5, primo di gruppo A, Franco Serago, su Fiat 126 Kawasaki, e Giovanni Pepe su Fiat 850 Suzuki. Tra i gruppi hanno dominato Antonio Scrocca, su Fiat X 1/9 nella Prototipi Slalom, Paolo Carnevale, su vettura gemella nello Speciale Slalom, Salvatore Sammartino su Peugeot 106 in E1 Italia, Emanuele Losito su medesima vettura tra le RS Plus, Francesco Russo sulla stessa francesina di gruppo N. In Racing Start il leader è King Dragon, che rafforza il comando nel Trofeo Centro Slalom. Vittoria in solitaria per la bicilindrica 700 di Luigi Renna su Fiat 500. La coppa dame è andata a Sandra Salotto su Citroen Saxo Vts.