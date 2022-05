Slalom “Città di Campobasso, memorial Gianluca Battistini”: tutto pronto per la 29esima edizione

L’appuntamento è per il weekend del 28 e 29 maggio: la Provinciale Gildonese sarà il carino degli appassionati della disciplina

Lo slalom ‘Città di Campobasso, memorial Gianluca Battistini’ è pronto a celebrare la sua ventinovesima edizione che coinciderà, tra l’altro, con la terza prova delle dodici inserite nel calendario.

Nel fine settimana, dopo l’esordio in Sardegna del primo maggio (a Loceri), è in programma la seconda prova con l’evento a ‘Novara di Sicilia’.

L’appuntamento campobassano è una delle grandi classiche dell’universo dei birilli. Il 28 (in occasione delle verifiche tecniche e sportive) e il 29 (per la gara) la strada provinciale Gildonese sarà il catino degli appassionati della disciplina. Nelle scorse ore, tra l’altro, c’è stato il via alla fase di iscrizioni con la possibilità, per i driver interessati, di inviare la propria domanda all’indirizzo slalomcb@gmail.com. Sul web, tra l’altro, sono disponibili tutti i dettagli al sito www.slalomcampobasso.com.

Aperte lo scorso 29 aprile, le iscrizioni termineranno il 20 maggio. Poi si entrerà nel vivo della prova con un weekend che si annuncia da veri intenditori nel capoluogo di regione.