Situazione sempre più grave alla casa di riposo Maria Gargani

Anche oggi un nuovo rifiuto al ricovero per la nonnina 91enne in crisi respiratoria alla casa di riposo Maria Gargani di Isernia.

Al reparto infettivi del Cardarelli di Campobasso non c’è posto ed è scritto nero su bianco sul verbale dell’unità medica che si è recata sul posto.

Una brutta notizia non solo per la situazione dell’anziana, ma per l’evoluzione della pandemia in Molise. Se già ora non c’è posto cosa potrà accadere nei prossimi giorni?