Situazione fogne intollerabile a piazza Venezia, il Pd presenta mozione

Il Partito Democratico di Campobasso ha presentato una mozione consiliare per risolvere un problema urgente in Piazza Venezia (Via Di Zinno) dove la rottura o ostruzione di un tratto fognario con conseguente trabocco ha reso la situazione intollerabile per chi vive nelle vicinanze.

“I liquami sono visibili e maleodoranti: si è creata una situazione preoccupante dal punto di vista sanitario e igienico. Con la Mozione chiediamo al Sindaco di Campobasso di attivarsi per le proprie competenze e di sollecitare eventuali altri enti preposti alla risoluzione immediata della problematica. Chiediamo che il problema sia risolto entro Natale, per una questione di decenza e dignità, al dì la dei tempi necessari per la discussione della mozione stessa in Consiglio”.