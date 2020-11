Situazione difficile alla casa casa di riposo di Isernia, la denuncia della responsabile

Grave denuncia della responsabile della Casa di riposo Maria Gargani di Isernia, dove ci sono ben 47 positivi, tra ospiti e personale della struttura. Questa mattina una paziente 91enne positiva al Covid è andata in dispnea (difficoltà respiratorie) con indice di saturazione inferiore a 90. Immediata la richiesta di soccorso per il ricovero in malattie infettive a Campobasso, ma non c’è stato nulla da fare, l’unità medica intervenuta ha prescritto solo una terapia a base di cortisone, antibiotici e ossigeno, non ritenendo necessario il ricovero, pur se la situazione fosse abbastanza allarmante per i responsabili della Casa di riposo. Al momento la “nonnina” sta lottando contro la morte, ma in ospedale a Campobasso per lei sembrerebbe non esserci posto.

Tutti interrogativi a cui bisognerà dare una risposta.