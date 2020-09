Lucio Pastore, primario del pronto Soccorso di Isernia lancia un grido d’allarme: se non arrivano medici il servizio è a rischio. «Continua l’emergenza – afferma Pastore – e si accentuano i problemi. L’abbiamo detto da diverso tempo, tendono a scomparire le strutture. Se viene ridotto capitale umano la struttura non può funzionare. Siamo ridotti ormai all’osso. Non sappiamo sin quando potrà resistere il servizio».