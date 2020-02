Situazione di emergenza a Campitello e Capracotta, sentiti sindaci, operatori e associazioni

Audizione in IV° commissione regionale in attesa del consiglio monotematico

Emergenza dei comprensori sciistici di Capracotta e San Massimo: sono stati ascoltati i sindaci dei due comuni, gli operatori e le associazioni impegnate a vario titolo in entrambi i territori. L’audizione, come stabilito in Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, si è svolta dinanzi alla IV Commissione permanente, competente per materia, in vista della seduta monotematica del Consiglio regionale in programma domani (martedì 11 febbraio 2020) sulla situazione emergenziale dei comprensori sciistici di Capracotta e San Massimo. I Commissari hanno registrato dagli auditi preoccupazione per il futuro delle aree in questione, ma hanno anche potuto raccogliere proposte e suggerimenti per superare l’attuale momento di crisi. Di quanto ascoltato la Commissione informerà l’Assemblea consiliare per poterle consentire di svolgere sull’argomento una discussione il più possibile puntuale e partecipata.