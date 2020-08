Situazione davvero grave a Guglionesi. Gli incendi continuano a tenere il paese in ostaggio del fumo nero con aria irrespirabile. Ad andare a fuoco nel pomeriggio di oggi anche la Chiesa di Sant’Antonio Abate che affaccia sul Belvedere. Il tetto è crollato. Impegnati incessantemente i Vigili del fuoco che stanno tentando di mettere in sicurezza la zona. L’incendio, purtroppo, si è esteso anche lì. Intanto il Comune di Guglionesi ha informato i cittadini che in zona Chiesa di S. Antonio Abate è sospesa momentaneamente (ore16.30) – per sicurezza pubblica – l’energia elettrica per lo spegnimento degli incendi.