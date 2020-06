Sito Mosem della Regione irraggiungibile e fra due giorni ci sarà l’altra lotteria del click day

Il sito Mosem della Regione Molise è già irraggiungibile. In questi giorni le aziende che vogliono accedere al contributo stanziato dalla Regione, stanno caricando la modulistica richiesta. Il 12 giugno, alle 10, ci sarà l’apertura del click day, una vera e proprio lotteria per ottenere gli aiuti.

Continuano, dunque, i disservizi per tutte quelle aziende molisane che stanno vivendo mesi di grande difficoltà a causa della crisi determinata dalla pandemia. E purtroppo in Molise, non solo ci si affida alla fortuna del click, ma bisogna fare i conti anche con un sito che è spesso e volentieri irraggiungibile.