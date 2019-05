Sit2Play, ragazzi del Marconi ad Assisi e podio sfiorato

REDAZIONE

Podio sfiorato per i ragazzi dell’Istituto Tecnico Marconi di Campobasso che hanno preso parte, ad Assisi, al progetto “Sit2Play – Inclusive Sitting Volley: uno strumento per cambiare la percezione della disabilità”. I molisani, allenati da Antonella Di Cesare e Dario Calcagni, hanno conquistato il quarto posto al termine della due

giorni al PalaSir di Santa Maria degli Angeli. Hanno affrontato squadre provenienti da Umbria, Abruzzo, Emilia Romagna e Lazio, ciascuna composta da 12 giocatori, donne e uomini, di cui almeno tre disabili. Oggi la chiusura delle attività. Per tutti i presenti una bellissima esperienza, una occasione per provare la divertente pratica del sitting volley e promuovere il principio dell’inclusione sociale. L’iniziativa, co-finanziata dal programma Erasmus, è stata appoggiata dal Cip Molise