Sit in dei sindacati, la replica di Arpa Molise

In merito al sit-in di alcune organizzazioni sindacali dell’Arpa Molise che richiamano l’attenzione sulla “situazione non più sostenibile per il personale dell’Agenzia e che rischia di produrre serie ripercussioni anche sulla salute dei cittadini” a causa della mancata nomina del DG Arpa Molise e della mancata adozione della legge di riforma dell’Ente”, si ritiene opportuno ristabilire un piano oggettivo della rappresentata situazione.

Anzitutto, sulla necessità di nominare formalmente un Direttore Generale, questa Struttura commissariale rileva che tale auspicato obiettivo, di inequivocabile valenza, conferisca la piena e completa stabilità all’Ente.

Tuttavia, non può essere sottaciuto che questa Struttura commissariale da oltre un quinquennio ne espleta le funzioni assumendo su di sé la responsabilità ed il peso di non sempre agevoli scelte gestionali. Ciò ha comunque consentito a questo Ente una piena operatività, tecnica ed amministrativa, sia in ambito territoriale che nell’ambito del Sistema a rete delle Agenzie Ambientali, compatibilmente con le risorse umane, strumentali e finanziarie di cui si dispone, raggiungendo, pur tra numerose difficoltà connesse al complicato equilibrio tra esigenze gestionali e risorse finanziarie, obiettivi in linea con gli attuali standard del Sistema agenziale e continuando a garantire la mai sinora disconosciuta operatività dell’Agenzia, comprovata dalle prestazioni che vengono rese agli stakeholder, istituzionali e non, nonché dai livelli di tutela ambientale garantiti alla popolazione molisana.

Inoltre, la riconfigurazione dell’assetto organizzativo, gestionale e finanziario dell’Ente dovrà essere rigorosamente garantita all’atto dell’emanazione dei provvedimenti legislativi attuativi della legge di riforma del Sistema Agenziale mediante l’approvazione dei LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI TECNICO AMBIENTALI ( cd LEPTA ), che costituiscono il fulcro della riforma stessa.

Infine, si è ritenuto opportuno fornire i chiarimenti anzidetti al fine di evitare distorsioni dell’immagine dell’Agenzia, ma anche per dare il doveroso riconoscimento a tutti gli operatori dell’Ente, che quotidianamente si dedicano con impegno e competenza allo svolgimento delle attività che lo connotano.

Il Commissario Straordinario dell’ARPA Molise

Antonella Lavalle