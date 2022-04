“Sistema Iorio”, due condanne e 14 assoluzioni nel processo partito nel 2016

L’ex governatore, assolto da tutte le accuse, resta al suo posto in Consiglio regionale e rilancia: “Mi ricandido”. Condannati l’ex editore Annunziata e l’ex direttore generale dell’Asrem, Percopo, rispettivamente a 12 e 4 anni con la confisca di 14.840 euro

Si chiude oggi, 20 aprile, con due condanne e 14 assoluzioni il processo partito nel 2016 per l’inchiesta denominata “Sistema Iorio” che si è concentrata sui presunti rapporti inquinati tra politica e informazione. La sentenza è stata emessa nel primo pomeriggio dal presidente della Corte, Salvatore Casiello e dai giudici Gian Piero Scarlato, Federica Adele Dei Santi e Roberta D’Onofrio. Il principale imputato, ossia l’ex governatore del Molise, Michele Iorio, è stato assolto da tutte le accuse e resta al suo posto in Consiglio regionale. Per l’esponente di Fratelli d’Italia non scatta, dunque, la legge Severino in base alla quale ci sarebbe stata la sostituzione con Eleonora Scuncio come accaduto all’inizio della legislatura.

Tra le persone coinvolte c’erano altri politici, imprenditori, giornalisti, editori e funzionari pubblici. In un unico fascicolo, da decine di migliaia di pagine, sono confluite vicende diverse che avevano come legame la figura dell’ex presidente della Regione. L’inchiesta principale partì dal contratto stipulato dalla società pubblica Molise Acque con l’editore Annunziata che in cambio avrebbe dovuto promuovere l’azienda. Dal filone principale dell’inchiesta ne sono poi scaturite altre. I reati contestati, a vario titolo, sono corruzione, concussione, abuso d’ufficio, peculato, falsità materiale e ideologica, estorsione, violenza privata bancarotta e ricettazione. La Protezione Civile, guidata all’epoca da Giuseppe Giarrusso, è finita nell’inchiesta per la locazione dei ponti radio su cui viaggiavano le comunicazioni d’emergenza. Quei tralicci erano affittati alla Protezione civile dall’emittente Telemolise per oltre un milione di euro. Un altro capitolo ha riguardato il concorsone per 250 tecnici in Protezione civile: assunzioni a tempo determinato che sarebbero state pilotate in cambio di consenso politico.

Nella sentenza di oggi, i giudici hanno anche dichiarato il non luogo a procedere per Manuela Petescia e Quintino Pallante, rispettivamente direttrice ed editore di Telemolise, con l’assoluzione per corruzione e la derubricazione dei fatti in abuso d’ufficio, reato che risulta prescritto. Assolti invece perché il fatto non sussiste, anche l’ex dirigente regionale Giuseppe Giarrusso; l’esponente di Forza Italia a Isernia Rosario Cardile, l’avvocato Desio Notardonato, l’ex direttore di Molise Acque, Giorgio Marone, e il dirigente regionale, Michele Colavita. Assolti anche gli altri imputati Nicolino Sacchi, Antonio Epifanio, Stefano Epifanio, Giuseppe Marchese, Francesco Pettinicchio e Anna Totaro.

Condannati, invece, a 12 anni Ignazio Annunziata, all’epoca dei fatti editore della “Gazzetta del Molise”, oltre all’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e all’incapacità a esercitare uffici direttivi in qualsiasi impresa per sei anni, e a 4 anni l’allora direttore generale dell’Asrem, Angelo Percopo. Per entrambi, che ricorreranno in Appello, anche la confisca della somma di 14.840 euro. Infine, è stato dichiarato “non sussistente” l’illecito amministrativo che veniva contestato a due società, Telemolise e European Broadcasting Company. Le motivazioni della sentenza si conosceranno entro 90 giorni.