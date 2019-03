Sistema in tilt, caos e disservizi al Centro per l’Impiego

Caos e disservizi al Centro per l’Impiego di Campobasso: «Il sistema informatico non funziona». A segnalarlo sono i numerosi cittadini che recatisi al CPI si sono trovati di fronte alla problematica. Il disguido va avanti da più giorni. Nella giornata di venerdì scorso computer e sistema fuori uso, tanto che le persone sono dovute andare via senza poter ricevere i servizi richiesti.

Alla riapertura dell’ufficio, ieri mattina, ancora problemi e lunga fila di cittadini. La tensione si toccava con mano anche nel pomeriggio di ieri, quando, però, alcune certificazioni, come lo storico e la scheda anagrafica, pare potessero essere richieste, mentre per la DID ancora nulla da fare. La dichiarazione di disponibilità immediata dipende dal sistema nazionale Anpal. Sulla causa dei disservizi abbiamo chiesto delucidazioni al dirigente del Centro per l’Impiego, Pellegrino Amore. «Si tratta di problemi tecnici – spiega il dirigente. – Non riusciamo a collegarci con il sistema nazionale Anpal, al quale si collegano tutti i centri per l’impiego per la richiesta Did, e con il sistema “Promuove”, ovvero la banca dati locale per rilasciare le certificazioni».