Sisma Turchia-Siria, la Protezione Civile molisana pronta ad offrire aiuti materiali e di personale

La sede regionale è in collegamento con il centro operativo nazionale per recepire le disposizioni. Il Capo Dipartimento, Fabrizio Curcio: “I team sono variabili in base alle richieste e ai luoghi con personale molto specializzato sulla ricerca e soccorso”

La macchina della Protezione civile italiana è già a pieni giri e anche dal Molise si moltiplicano le disponibilità di aiuti materiali e di personale da inviare in Turchia dove continua la triste conta dei morti che non fa che aumentare e già supera, di parecchio, il migliaio di vittime dopo il terremoto (magnitudo 7,9) che alle 4:17 del mattino ora locale – le 2:17 in Italia – che ha devastato il sud est del Paese e il nord Ovest della Siria, provocando il crollo di centinaia di edifici dove sono rimaste intrappolate migliaia di persone.

La Protezione civile molisana, che si è messa in collegamento questo pomeriggio con il Centro operativo nazionale, è pronta a recepire eventuali disposizioni in merito dopo la mobilitazione cominciata già nella notte in seguito alla prima scossa registrata tra Turchia e Siria e per l’allarme tsunami che avrebbe potuto investire anche le coste italiane.

Il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, anche in questa emergenza, ha spiegato come funzionerà la macchina degli aiuti europea: “Stiamo lavorando per fornire la disponibilità dei nostri team con il corpo nazionale del Vigili del Fuoco ad intervenire. Abbiamo, attivati dal meccanismo europeo, dato la nostra disponibilità. Il meccanismo funziona così: c’è il Paese che richiede, in questo caso la Turchia. Altri Paesi che offrono, tra cui l’Italia. E poi la Turchia deciderà, in funzione della vicinanza e di altri parametri, chi accettare (il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è stato accettato, come annunciato dal ministro Tajani, ndr). I team sono variabili, si cerca di caratterizzarli in base alle richieste e ai luoghi. È personale molto specializzato sulla ricerca e soccorso”.