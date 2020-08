Sisma: Pezzopane (Pd), nei prossimi decreti norme per la ricostruzione

“Oggi si è tenuto un importante incontro a Palazzo Chigi per mettere a punto nei prossimi decreti le azioni più utili per le aree terremotate. La riunione ha messo al centro la necessità di inserire nel decreto Semplificazioni alcune norme tecniche per favorire ed accelerare la ricostruzione. Inoltre nel decreto di agosto abbiamo sollecitato il governo ad inserire le norme già presentate al decreto Rilancio e che in quel testo non furono inserite: innanzitutto la proroga del personale che opera nelle ricostruzioni, la proroga dell’emergenza nel Centro Italia, l’inserimento della norma del 5% per lo sviluppo economico del Centro Italia, la proroga della zona Franca Urbana, ZES, ed altro. Con i sottosegretari Castaldi e Morani, presenti all’incontro con il commissario Giovanni Legnini, continueremo a lavorare sulle norme da inserire per dare una risposta alle popolazioni di tutte le aree sottoposte a terremoti ed in ricostruzione, dal terremoto del 2009 a L’Aquila a quello in Emilia Romagna del 2012, Centro Italia 2016/17 ed i più recenti ad Ischia, in Molise e a Catania.”