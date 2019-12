Sisma in Abania, rientrati i volontari molisani: «Sono arrivati con il sorriso»

Rientrata in regione la colonna mobile della Protezione Civile regionale. Alberta De Lisio: «Stanchi ma felici»

Erano partiti lo scorso 26 novembre e oggi, mercoledì 4 dicembre, sono tornati in Molise. Sono gli uomini della Protezione Civile del Molise che hanno dato il loro fattivo contributo nel supporto alla popolazione in Albania dopo il violento sisma dell’alba del 26 novembre. Imponente è stata la macchina dei soccorsi molisana.

Oggi il rientro in Molise, salutato con gioia dal responsabile della Protezione del Molise, Alberta De Lisio: «Sono tornati. Ecco una parte dei nostri volontari di rientro da Durazzo. Sono arrivati con il sorriso che vedete (FOTO) nonostante la stanchezza. Hanno illuminato questa giornata grigia con il loro entusiasmo e il loro bene. Un caffè condiviso e un biscotto, ma ci è bastato per abbracciarci. Sono felice di averli avuti un attimo tutto con me e questo grande abbraccio è per tutti. Irrinunciabile».

35 sono stati i volontari, coordinati da un funzionario della Protezione civile regionale. La colonna mobile è stata inoltre costituita da: tre container con 45 tende, per un totale di 270 posti letto, una cucina da campo completa con 23 tavoli e 54 panche, per 250 posti, tre generatori di corrente da 150 kw, 80 radiatori per il riscaldamento, 4 padiglioni igienici mobili, una tensostruttura, 11 automezzi di cui 5 appartenenti ad associazioni di volontariato e 6 in dotazione alla Protezione civile regionale con una officina mobile.