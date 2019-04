Sisma de L’Aquila, in onda sulla Rai le toccanti testimonianze dei molisani (VIDEO)

Ieri, venerdì 5 aprile, in onda su Rai Due, il ricordo del sisma de L’Aquila a distanza di dieci anni da quell’immane tragedia. Nel docufilm “La generazione dimenticata”, presentato dall’attore abruzzese Lino Guanciale, il racconto delle testimonanze dei sopravvissuti. Tra queste anche quelle dei molisani Roberta Valerio, allora dottoranda in ingegneria a L’Aquila, salva grazie all’intuizione di andare a dormire in auto con il fidanzato Carmine; e del vigile del fuoco agnonese Francesco che racconta il momento del salvataggio di un giovane rimasto sepolto a seguito del crollo. Due toccanti testimonianze quelle nle docufilm (guarda il video in evidenza) che a distanza di anni ricordano come se fosse ieri la tragedia del sisma, nel quale persero la vita anche 4 studenti molisani.