Sisma de L’Aquila dieci anni dopo: il Molise non dimentica le sue giovani vittime

Una scossa che alle 3,32 della notte fra domenica e lunedì di dieci anni fa a l’Aquila e dintorni in pochi secondi cambiò la vita di migliaia di persone. Resta il ricordo di noi molisani proiettato nei volti dei nostri ragazzi: Danilo, Vittorio, Elvio, Michele, gli studenti universitari rimasti sepolti dalle macerie. Oltre agli studenti persero la vita Luana Paglione di origini capracottesi e Ernesto Sferra nato a Carovilli ma da sempre residente a Forlì del Sannio.

Foto di volti giovani che la cronaca ha imposto di divulgare; ragazzi che oltre al calore delle famiglie, dei parenti e degli amici, erano ai più sconosciuti prima che divenissero vittime di questo terribile sisma e protagonisti di una parte della nostra storia, terribilmente triste.

I loro volti sono divenuti purtroppo familiari e sono la misura di quanto questo dramma dell’Abruzzo pesi anche su di noi cogliendoci molto da vicino.

Vite spezzate, sogni e desideri infranti e il dolore delle famiglie, ferita ancora aperta dopo 10 anni che non ha mai smesso di sgorgare sangue. Dolore inconsolabile portato quasi come il peso di una sconfitta per il premio di vita futura per sempre negato. Vissuto in modo differente da quello delle madri e dei padri d’Abruzzo perché innestato in un contesto diverso da quello della precarietà abitativa, del sopravvivere quotidiano e delle macerie ammucchiate lungo le strade dell’Aquila che hanno fermato le lancette del tempo alle 3,22 di 10 anni fa. Un dolore coltivato in forma individuale che lo rende differente da quello delle madri di San Giuliano che nella coesione che hanno tra loro costruito perseguendo lo scopo di trovare spiegazioni razionali al loro lutto implicitamente ripongono le ragioni di preservare la memoria dei loro figli.

I terremoti non si possono prevenire, esiste però il dovere di operare in modo che esso, se è possibile, non provochi più lutti del dovuto. Facciamo nostra la coscienza della sicurezza, forniamo case sicure ai giovani, non solo dal punto di vista sismico anche con tutti gli impianti a norma. Abbiamo già pesantemente pagato e pianto il tributo di giovani vite: mettiamoci a posto la coscienza rendendo sempre più sicure le scuole, gli uffici, le case.

Questa sera su Rai 2 sarà ripercorsa la tragedia del 6 aprile dando voce ai sopravvissuti e ai soccorritori. Ci saranno le testimonianze della molisana Roberta Valerio, dottoranda in ingegneria sopravvissuta grazie all’intuizione di andare a dormire in macchina con il fidanzato Carmine, e di tre Vigili del Fuoco di Agnone che scavarono tra le macerie salvando vite umane.