Sisma 2018, c’è il piano per gli interventi rapidi. Pronti 314mila euro

La convenzione firmata tra la Regione Molise e i Comuni colpiti dal terremoto di agosto

Un piano di interventi rapidi per 314mila euro per la messa in sicurezza degli edifici privati che presentano situazioni di forte criticità per rischio esterno e per i quali i Comuni si sostituiscono ai legittimi proprietari. E’ questa la convenzione che è stata firmata nella giornata di ieri, venerdì 29 novembre, tra la Regione Molise e i sindaci dei Comuni interessati dal sisma 2018. Si tratta di un Piano di interventi rapidi, per un totale di € 314.631,33 per la messa in sicurezza di edifici privati che presentano situazioni di forte criticità per rischio esterno e per i quali i Comuni si sostituiscono ai legittimi proprietari, in alcuni casi non reperibili, in altri non in grado di poter sostenere le spese per gli interventi. Ciò consentirà, una volta terminati i lavori, il ritorno alle abitazioni di diversi nuclei familiari, che sono stati oggetto di ordinanze di sgombero.