Siringhe, rifiuti e degrado: “Intervento su via Marche è prioritario”

La nevicata di questi giorni ha parzialmente bloccato gli interventi previsti. Ma l’assessore Cretella assicura: “Effettuato già sopralluogo, ripulire in pochi giorni“

“Vedere sotto i propri occhi siringhe, rifiuti di vario genere e una condizione di degrado assurda non è più tollerabile”. E’ il senso delle segnalazioni giunte da via Marche, a Campobasso, ove i residenti lamentano una scarsa rapidità di intervento nel porre fine ad una situazione giudicata inaccettabile.

A complicare la situazione, l’ultima nevicata che ha coinvolto il capoluogo, a rallentare l’intervento programmato dall’amministrazione per ripulire le aree più problematiche. Nelle foto raccolte c’è anche un topo morto riverso sull’asfalto, oltre alle ormai collaudate scene di rifiuti abbandonati in ogni area non centrale della città. Uno scenario cui si sono ormai “abituati” gli stessi residenti.

“E’stato effettuato un sopralluogo che effettivamente ha messo in evidenza queste criticità – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Cretella – storia di pochi giorni fa, precedente alla nevicata delle ultime ore che ha reso necessario il posticipo dell’intervento in questione. Ai residenti e a coloro i quali hanno provveduto ad inviarci segnalazioni costruttive, chiediamo ancora qualche giorno di pazienza prima di poter procedere. Cercheremo di risolvere i disagi e ripristinare un decoro adeguato su via Marche”.