Siringhe gettate vicino ai bidoni della differenziata (LA SEGNALAZIONE)

L’amaro sfogo di un residente di via Gioberti

La segnalazione arriva da un lettore indignato per l’ennesima scoperta che fa riflettere su quello che sta accadendo in città. La zona è quella di via Gioberti a Campobasso. Il luogo scelto per l’abbandono vicino ai secchi della raccolta differenziata. un po’ come se fossero rifiuti “comuni”. Invece quelle siringhe tutto sono tranne che normali. Sono, anzi, la descrizione del baratro più profondo della società attuale, non solo molisana. «Questo è lo schifo presente», l’amaro commento del nostro lettore. E non potrebbe essere altrimenti.