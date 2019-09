Siringhe e degrado in pieno centro, cittadini infuriati (IL VIDEO)

E’ stato un cittadino a riprendere il degrado presente in pieno centro a Campobasso. Siringhe e sporcizia in una delle arterie principali del capoluogo di regione. Non già in periferia, ma nella centralissima via Crispi, a due passi dalla caserma dei Carabinieri e dalla Curia. L’attento cittadino ha documentato le siringhe presenti sotto ai portici dello stabile, nei pressi di una Banca e di un bar. Una situazione vergognosa per la quale è necessario il pronto intervento degli organi preposti.

Ovviamente infuiriati i cittadini della zona

