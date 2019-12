Siringhe, bottiglie rotte e degrado: il biglietto di benvenuto per cittadini e studenti (LE FOTO)

L’area, comunale, completamente abbandonata: la segnalazione

Siringhe, decine di bottiglie rotte, erbacce e degrado dell’intera area. Ecco come si presenta, ogni giorno, il parcheggio comunale di Viale Manzoni, “biglietto da visita” per studenti universitari, personale delle facoltà, e tanti cittadini che attraversano quel tratto di strada: chi per recarsi presso l’ateneo e chi per dirigersi verso il centro della città.

A sollevare la questione è l’associazione “Salviamo il quartiere Vazzieri”, da diverso tempo attiva nel denunciare situazioni “anomale”.

«Nel recente passato abbiamo più volte sollecitato l’amministrazione a porre un rimedio alle criticità da noi segnalate. Ma non c’è stata alcuna risposta e anzi, quando si è intervenuti, come si dice in questi casi “la toppa è stata peggio del buco”. Perciò almeno in quest’occasione ci auguriamo che in tempi celeri ci sia una bonifica dell’area e soprattutto che venga restituito un minimo di decoro alla zona. Lì – aggiungono – transitano ogni giorno studenti e lavoratori. Ma soprattutto non dimentichiamo che d’estate, a poche decine di metri, è ospitato un campus estivo per i più piccini. E la situazione di degrado – continuano dall’associazione – va avanti ormai da tempo. Purtroppo, e non lo stiamo dicendo noi ma lo affermano i fatti, c’è stata una netta linea di demarcazione, dalla quale il quartiere Vazzieri è fuori. Ciò che è normale, o che in una qualsiasi città tale dovrebbe essere, da noi assume i connotati di una impresa titanica. Le immagini sono inequivocabili, in quel parcheggio si trova di tutto, per non parlare delle pessime condizioni delle colonnine dei parcheggi: quella posta nella zona superiore dei parcheggi è in precario equilibrio e dalla primavera all’autunno è difficilmente accessibile a causa della vegetazione alta e rigogliosa. D’inverno la situazione migliora leggermente ma solo grazie alle pessime condizioni meteo e non certo per mano dell’uomo. Ripetiamo – concludono – le nostre “legittime” richieste avanzate di recente, sulla scorta di fatti acclarati, sono state puntualmente disattese. Adesso ci auguriamo che almeno quest’area venga bonificata».