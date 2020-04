Siringhe abbandonate vicino al campo da calcetto, shock in via Marche

Un ennesimo ritrovamento di siringhe preoccupa i residenti della zona di via Marche. E la periferia di Campobasso si conferma luogo di ritrovo per tossicodipendenti che fanno uso di droghe che mettono a rischio la loro vita e, in questo caso, anche quella di chi malauguratamente dovesse venire a contatto con questi strumenti di morte. Quest’ultimo ritrovamento, come testimoniano le foto che pubblichiamo, è stato fatto in prossimità di un campo di calcetto.

