Le foto scattate da un residente del quartiere di San Pietro e Paolo. Paura per i bambini

Siringhe abbandonate a terra a pochi passi da un campo da calcio e da luoghi frequentati dai bambini. E’ questa la segnalazione che arriva dal quartiere San Pietro di Termoli. Le foto sono state scattate da un residente e postate sulla pagina Facebook di TermoliWild e hanno dello scioccante.

Le siringhe, infatti, non sono state abbandonate in luoghi poco accessibili ma a due passi da quelle stesse zone che tutti i giorni vengono frequentate da centinaia di bambini. Con il serio e concreto rischio che gli stessi bambini possano pungersi e farsi male.

Si tratta della dimostrazione di quanto un fenomeno come quello della tossicodipendenza stia dilagando anche in quartieri “residenziali” come quello di San Pietro e Paolo a Termoli.