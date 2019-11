IN atto le riprese della Rai sul massacro di Ferrazzano del 2005 compiuto da Angelo Izzo

Sirene spiegate, lampeggianti accesi, volanti della Polizia che sfrecciano tra le auto in pieno centro a Campobasso e imboccano l’ingresso della Questura. Sembrava tutto vero, forse una operazione della Polizia invece si scopre che è la scenografia di quella che sarà la docufiction che verrà trasmessa sulla Rai prossimamente e ripercorrerà le varie tappe criminali del cosiddetto mostro del Circeo ance conosciuto come mostro di Ferrazzano, Angelo Izzo. Poco fa a Campobasso le troupe Rai hanno girato una ennesima scena che ripercorre il duplice omicidio nella villetta tra Ferrazzano e Mirabello dove furono barbaramente assassinate nel 2005 madre e figlia Carmela Linciano e Valentina Maiorano all’epoca sotto regime di protezione perché il padre e marito delle due donne era un collaboratore di giustizia. La docufiction Rai ripercorre i tragici momenti anche intervistando il commissario Domenico Farinacci che all’epoca condusse le indagini in quanto capo della Squadra Mobile. Insieme alle tappe e alle mostruosità commesse da Izzo a Ferrazzano la Rai ripropone anche le fasi del terribile omicidio del Circeo (qui l’articolo).