Sinistra in difficoltà: Sara Ferri ”boicottata”alla Provincia dopo l’esclusione dalla giunta

Primi mal di pancia nella coalizione di Centrosinistra che sostiene Piero Castrataro. Il malessere affiora in ambienti vicini a Sinistra Italiana, soprattutto dopo la mancata elezione di Sara Ferri, esponente storico della sinistra isernina, al consiglio provinciale. Per una piccola, piccolissima percentuale, la Ferri è rimasta fuori dall’emiciclo di via Berta, in rappresentanza del Comune di Isernia sono entrati un esponente di Isernia Futura, Claudio Falcione, e una del Pd, Angela Perpetua. E così sono partiti i primi distinguo e segnali di malessere. Chi e e perchè vuole tenere fuori Sinistra Italiana uno dei partiti che ha contribuito alla vittoria di Castrataro?

Una domanda che non coinvolge solo la Provincia, dove la Ferri non ce l’ha fatta, ma anche il Comune, dove il sindaco ha tenuto fuori dalla giunta l’esponente di Sinistra Italiana. Oltretutto oggi c’è il sapore della beffa, perchè la mancata elezione di Sara Ferri, è arrivata insieme al comunicato stampa in cui Leda Ruggiero, assessore esterno della giunta Castrataro, viene indicata anche tra i dirigenti molisani di Azione, partito di Carlo Calenda, che da poco ha celebrato il suo primo congresso regionale.

Insomma, considerati i pessimi rappporti tra Calenda e Grillini, ma soprattutto tra Calenda e Sinistra Italiana, c’è qualcuno a sinistra che si sta ponendo delle domande sulla nomina in giunta di Leda Ruggiero al posto di Sara Ferri. Domande a cui il neo segretario provinciale di Azione, Giulio Castiello, risponde categorico, escludendo ogni compromissione e sostenendo che c’è una netta divisione dei ruoli, quella di Leda Ruggiero è stata solo una scelta di fiducia personale, tecnico-professionale, e non politica di Castrataro, né Azione appoggia o ha intenzione di appoggiare politicamente la maggioranza di Centrosinistra che governa Isernia.