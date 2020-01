Riuscita l’assemblea pubblica sulla Sanità organizzata ieri pomeriggio dal Comitato Voglio Nascere a Termoli

REDAZIONE TERMOLI

Numerosi cittadini e tanti operatori dell’ospedale San Timoteo, in primis i medici e infermieri, hanno preso parte alla riuscita assemblea pubblica organizzata ieri pomeriggio nei locali del Sae112 dal Comitato Voglio Nascere a Termoli. Ed è lo stesso comitato che in seguito al successo riscosso all’ Assemblea Pubblica ha voluto ringraziare «L’ Associazione #SAE112 e il suo Presidente Matteo Gentile, che si é messo a disposizione accogliendoci e accogliendovi nei propri locali a titolo gratuito, tutti i numerosi cittadini presenti intervenuti, il personale medico e infermieristico dell’ Ospedale San Timoteo intervenuto, in particolare modo, il Dott. Pasquale Spagnuolo Ex Primario del Centro Trasfusionale, il Dott. Giovanni Serafini Primario del reparto di Otorinolaringoiatria, il Dott. Quintino Desiderio Primario del reparto di Urologia, il Dott. Nicola Rocchia Primario del Pronto Soccorso, il Dott. Bernardino Molinari Primario facente funzione del reparto di Ostetricia/Ginecologia, l ‘infermiera del Blocco Operatorio Angela Santamaria, i politici intervenuti come la Consigliera Regionale di maggioranza nonché Presidente della Quarta Commissione Sanitá Filomena Calenda, il Consigliere Regionale di minoranza Vittorino Facciolla, l’Onorevole di Italia Viva Giuseppina Occhionero, l’ ex Onorevole, avvocato e Presidente dell’ Associazione “Casa dei Diritti” Laura Venittelli, la Dr.ssa e Consigliera Comunale di minoranza Marcella Stumpo, il Sindaco di San Giacomo degli Schiavoni Costanzo Della Porta, il Dott. e Presidente Italo Testa del “Forum in difesa della Sanitá Pubblica e di qualitá”, Giuseppe Bianchi del “Forum in difesa della Sanitá Pubblica e di qualitá”, Luigi Balice come rappresentante del “Comitato San Timoteo”, il Dott. Pino D’Erminio e il Dott. Italo Di Iorio. In fine e non perché meno importanti, i numerosi giornalisti presenti che ci supportano sin dall’inizio».

