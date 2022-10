Sindrome long Covid, nascerà in Molise il primo centro ricerche e studi del sud Italia

Firmato nella sede del Gemelli il protocollo d’intesa con l’associazione Medis dai presidenti Petracca e Bernini Carri: “Una partnership strategica di respiro internazionale che aiuterà a sviluppare dei corsi su catastrofi, emergenze e pandemie biologiche”

“In Molise nascerà l’hub del sud per la sindrome del long Covid. Un centro ricerche e studi che andrà al di là della logica regionale, avendo già fatto accordi con gli ordini dei Medici delle altre regioni, e che si reggerà su quattro gambe considerando che, dopo quello di oggi con il Gemelli Molise, andremo a firmare altrettanti accordi con l’Università (con Medicina delle Catastrofi) e la Regione”. Le parole del presidente dell’associazione Medis, Enrico Bernini Carri, si stagliano già ben oltre la struttura sanitaria di contrada Tappino a Campobasso, anche se “per me è un ritorno a casa, viste le mie origini e la firma sul progetto apposta nel 2016 dall’allora presidente della Regione (Frattura, ndr)”, ha ricordato il numero uno dell’associazione. La pandemia “è l’esempio più classico di catastrofe biologica considerando che mi occupavo di pandemie per conto della Nato. In Molise, infatti, ci sono 92mila persone affette da Covid e il 20% di esse – ha rimarcato Bernini Carri – manifesta la sindrome da long Covid, come si evince dai dati dell’Oms”.

Soddisfatto e orgoglioso per la firma del protocollo d’intesa il presidente del CdA del Gemelli Molise, Stefano Petracca, che lo ha definito “una partnership strategica che porta in Molise a diventare una realtà conosciuta a livello internazionale che aiuterà a sviluppare dei corsi su catastrofi, emergenze e long Covid”. Sulla stessa lunghezza d’onda il consigliere d’amministrazione, Maurizio Panunzio, il quale ha ammesso come “da medico mi trovo smarrito di fronte a sintomi nuovi che insorgono dopo aver preso il Covid, ma, grazie a Medis, potremo insegnare anche alla popolazione come gestire un evento catastrofico” considerando il “climafreghismo” ormai imperante. (adimo)